Bayburt'un simgelerinden "Saat Kulesi" restore edilecek
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Bayburt'un simgelerinden "Saat Kulesi" restore edilecek

Bayburt'un simgelerinden 'Saat Kulesi' restore edilecek
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Kültür Sanat

"Bayburt" denilince akla ilk gelen mimari yapılardan biri olan Tarihi Saat Kulesi'nin, iklim şartlarına bağlı olarak yıpranan kısımları onarılacak.

"Bayburt" denilince akla ilk gelen mimari yapılardan biri olan Tarihi Saat Kulesi'nin, iklim şartlarına bağlı olarak yıpranan kısımları onarılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te hizmete giren, 21 metre uzunluğunda, sekizgen kaideli kuleye yerleştirilen 4 saatin bulunduğu tarihi yapı, Bayburt Belediyesi tarafından restore edilecek.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarihi Saat Kulesi'nin kentin en önemli yapılarından biri olduğunu söyledi.

Bayburtlu taş ustalarının maharetli elleriyle yaklaşık 100 yıl önce yapılan kulenin o günden beri zamanı gösterdiğini belirten Pekmezci, şöyle devam etti:

"Ancak yıllar çok şeyi götürdü. Bir taraftan paratonerin yıldırım düşmesi sonucu parçalanması, bir taraftan da iklim şartlarına dayalı olarak yıpranması nedeniyle koruma altındaki bu eserin rölöve planları, restorasyon çalışmaları için gayretli şekilde şu anda yürüttüğümüz bir projemiz var. Kuleyi onarıma tabi tutacağız. Bu kule Bayburtlular için bir simge, inşallah Bayburtlulara yakışır şekilde belli bir bölgeden sonrasını restore edeceğiz."

Pekmezci, hemen arkasında yükselen Bayburt Kalesi ile bütünleşmesi için kulenin arkasındaki bazı binaların, kamulaştırıldığını ve yıkımına başlandığını ifade ederek, "Burada oturan veya fotoğraf çektiren vatandaşımız arka tarafta kaleyi, o kültürel tarihi dokuyu rahatlıkla izleme fırsatı olacak. Çünkü burada yıllardan beri arka tarafta bir tarihi eser var ve maalesef o tarihi eserin önü kapatılmıştı. İlerleyen günlerde inşallah burada daha güzel fotoğraf çekme, kaleyi görme ve kale ile kuleyi bütünleştirme adına bir çalışmayı da görmüş olacağız." diye konuştu.

Bayburt'un simgelerinden 'Saat Kulesi' restore edilecek
Bayburt'un simgelerinden 'Saat Kulesi' restore edilecek
Bayburt'un simgelerinden 'Saat Kulesi' restore edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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