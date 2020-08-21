Bayburt'un Nişantaşı köyü karantinaya alındı
Bayburt'un Nişantaşı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
21.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:22
Bayburt'un Nişantaşı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçesine bağlı Nişantaşı köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 20.08.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır." denildi. - BAYBURT
Kaynak: İHA