Bayburt'un Nişantaşı köyü karantinaya alındı Bayburt'un Nişantaşı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt'un Nişantaşı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçesine bağlı Nişantaşı köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 20.08.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır." denildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA