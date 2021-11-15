Bayburt'un GES'ten enerji üretimi artıyor

BAYBURT (AA) - Bayburt Belediyesince birinci etabı tamamlanarak üretime başlanan Güneş Enerji Santralinin (GES) ikinci etabında sona yaklaşıldı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gazetecilere, Bayburt'un, Doğu Karadeniz'in en fazla güneşli gün sayısına sahip ili olduğunu söyledi.

Bunu değerlendirmek amacıyla belediye tarafından 4 megavat gücündeki santralin daha önce kurulduğunu ve üretime başladığını belirten Pekmezci, "Bugün bu 2 megavat projeyi de devreye sokarak enerji ve gelir açısından belediyemize büyük destek olacak bir çalışmayı ortaya koyuyoruz." dedi.

Pekmezci, proje kapsamında 5 bin 332 panelin montajının tamamlandığını ve kısa sürede üretime geçileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu enerjilerde daha önce Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ile yapılan anlaşmalar sonucunda bizim hazırladığımız çalışmalar sonrasında devredilerek enerji akışını sağlayacağız. Bu enerji akışıyla beraber Bayburt Belediyesine de ekonomik anlamda bir girdi sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Sadece belediyemize değil ülke ekonomisine de bir girdi sağlayacağız."

AA / Beşir Kelleci - Ekonomi Haberleri

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