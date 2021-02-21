Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

21.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:37

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saray Bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmayla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, burada yaptığı konuşmada, Bayburt'un bulunduğu konum itibarıyla birçok işgal ve tahribata uğradığını söyledi.

Pekmezci, 16 Temmuz 1916'da kentin Ruslar tarafından işgale uğradığını, Bolşevik ihtilalinin ardından Rusların silah ve cephanelerini Ermenilere bırakarak geri çekildiğini aktardı.

Ermenilerin Bayburt halkına akla gelen her türlü zulmü yaptığını ifade eden Pekmezci, şunları kaydetti:

"İnsanlıktan nasibini almamış olanlar 21 Şubat 1918'de askerimizin girişiyle beraber şehri terk etmek zorunda kaldılar. Hayatlarını ve umutlarını bitirmiş bir neslin geride bıraktıkları acıları Bayburt halkı hiçbir zaman unutmadı. Aradan geçen 103 yıl boyunca bu çileyi, bu ızdırabı dün yaşayanlardan duyduklarımızla gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bu duygularla tüm Bayburtluların bayramını kutluyorum. Bizlere bu aziz vatanı emanet edenleri rahmetle minnetle anıyorum."

Konuşmaların ardından Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Pekmezci ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Selçuk Coşkun, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler de katıldı.

Törenin ardından işgal yıllarında Ermeni çetelerce şehit edilen dönemin belediye başkanı Hafız Süleyman'ın, Ulu Cami bahçesindeki mezarı ziyaret edilerek, Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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