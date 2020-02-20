Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

20.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:36

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Şehit Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesinde bulunan kabri başında anıldı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Hafız Süleyman Efendi'nin kabrine çiçek bıraktı.

Bayburt Müftülüğü görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Hasan Başoğlu dua etti.

Daha sonra ise 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey'in Kaleardı Mahallesi'nde bulunan kabri ziyaret edildi. Burada Vali Epcim, Başkan Pekmezci ve Albay Diker kabre çiçek bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından etkinlik sona erdi.

Etkinliklere Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA