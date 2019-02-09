Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlanacak

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünün çeşitli programlarla kutlanacağı bildirildi.

Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluş günü dolayısıyla çeşitli tören ve programlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Kutlamaların 20 Şubat Çarşamba günü Yukarı Kırzı köyündeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyareti ile başlayacağına dikkat çekilen açıklamada, aynı gün Taşhan'da Tezhip Sergisi düzenleneceği, Ulu Cami ve Yakutiye Camisi'nde mevlit okutulacağı, Şair Zihni Kültür Merkezinde "Şehitlik ve Vatan Sevgisi" konulu konferans ve Aşıklar Şöleni gerçekleştirileceği vurgulandı.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluş günü olan 21 Şubat'taysa dönemin belediye başkanı Hafız Süleyman'ın kabrinin ziyaret edileceği aktarılan açıklamada, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kurtuluş gününün canlandırılacağı ifade edildi.

Cirit müsabakasının da organize edileceği kutlamaların, tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez'in "1071'den 1918'e Göç" adlı gösterisiyle tamamlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA