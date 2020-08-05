Bayburt'un Değirmencik köyü karantinaya alındı
Bayburt'a bağlı Değirmencik köyü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
05.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:28
Bayburt'a bağlı Değirmencik köyü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında Değirmencik köyü karantinaya alındı. İkinci bir değerlendirmeye kadar köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı" denildi. - BAYBURT
Kaynak: İHA