Bayburt'un Değirmencik köyü karantinaya alındı Bayburt'a bağlı Değirmencik köyü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt'a bağlı Değirmencik köyü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında Değirmencik köyü karantinaya alındı. İkinci bir değerlendirmeye kadar köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı" denildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA