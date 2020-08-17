Bayburt'un Çalıdere köyü karantinaya alındı Bayburt merkeze bağlı Çalıdere köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt merkeze bağlı Çalıdere köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bayburt merkeze bağlı Çalıdere köyü Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 16.08.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA