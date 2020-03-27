Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele
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Bayburt, Trabzon

Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele Bayburt-Trabzon arasında kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

27.03.2020 08:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:54
Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

BAYBURT - Bayburt-Trabzon arasında kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında 6 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışma başlattı. Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için 2 iş makinesiyle çalışmalarını yürütüyor. Karla mücadele ekibi, bağlantı yollarının yanı sıra kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan Günbuldu ve Gavlatan köylerine de vatandaşların ulaşabilmesi için bölgede yoğun çalışma sürdürüyor.

Yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağlarının dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'nün yer aldığı güzergahta ekipler Haziran ayının son günlerine kadar karla mücadele çalışması gerçekleştirecek.

Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

Kaynak: İHA

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Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

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