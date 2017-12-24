Bayburt Taşından "Çevreci Yapı" Malzemeleri Üretildi

ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt Üniversitesince yürütülen çalışmalar sonucu, ısı ve ses yalıtımı açısından yüksek kaliteye sahip Bayburt taşının hazırlanışı sırasında oluşan atık malzeme ve mermer tozu kullanılarak, karbondioksit salınımı düşük tuğladan sonra beton da üretildi.



Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin önemli ekonomik kaynakları arasında yer alan Bayburt taşının kullanım alanını genişletmek amacıyla geçen yıl başlattıkları çalışmanın devam ettiğini söyledi.



TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin temel amacının çevreci yapı malzemesi geliştirmek olduğunu belirten Tekin, bu kapsamda ilk etapta, ısı ve ses yalıtımı açısından yüksek kaliteye sahip Bayburt taşı atığını kullanarak çevreci tuğla ürettiklerini anımsattı.



Tekin, ısıl işlem gerektirmeden, karbondioksit salınımının minimum olduğu bir ürün ortaya çıktığını ifade ederek, bu malzemenin basınç dayanımının oldukça yüksek ve neredeyse taşıyıcı bir betonarme elemanda oluşan basınç dayanımı kadar da iyi sonuç aldıklarını vurguladı.



Ürünü daha da geliştirmek amacıyla araştırmalara devam ettiklerini aktaran Tekin, bu kapsamda tuğla üretimindeki malzemeye mermer tozu da ilave ettiklerini dile getirdi.



Tekin, Bayburt taşı atığı ve mermer tozunu birlikte kullanarak tuğlanın yanı sıra beton da ürettiklerine işaret ederek, "Ürettiğimiz beton, yapısal beton standardını sağlayacak kadar dayanıklı." dedi.



Kaplama malzemesi üretimine de yoğunlaştıklarını belirten Tekin, bu konuya ilişkin ise henüz prototipler üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaştı.



"Bu üründen yaklaşık 7-8 birim katma değer elde edilebilecek"



Tekin, üretimde Bayburt taşı kullanmalarının nedenine ilişkin ise şunları söyledi:



"Çünkü Bayburt taşı tüfit yapıya sahip bir kayaç. Bayburt taşı, kentin gelir kaynağının yaklaşık yüzde 48'ini oluşturuyor. Bu taşın kullanımı sırasında yüzde 70'lere varan atık ortaya çıkıyor. Oluşan atığın ileriki süreçte çevre kirliliğine sebep olacağını düşündük. Projeyle bir noktada bu durumun da önüne geçmeyi amaçladık."



Mermerin işlenmesi sırasında oluşan tozun da Türkiye'nin bir diğer atık problemi olduğuna dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:



"Bu çalışmalar aslında, atığı atık olmaktan çıkartacak. Hazırladığımız proseslerle, bundan sonraki süreçte belki de katma değeri daha fazla ürün elde edeceğiz. Türkiye'de bugün istenilen şey katma değeri yüksek ürünler geliştirerek bunları yurt dışına satmak. Yavaş yavaş 'bu süreçte biz de varız' demeye başlayacağız. Önce atıkları kullanacağız, arkasından belki de ocaklar yavaş yavaş bu iş için çalışmaya başlayacak çünkü bir doğal taştan üç birim kazanç sağlanıyorsa bu üründen yaklaşık 7-8 birim katma değer elde edilebilecek."



Tekin, ilk çevreci tuğla üretimi sırasında uzun zaman alan kalıp çıkarma süresini yaklaşık 5 dakikaya indirdiklerini, bunun da birçok avantajı beraberinde getirdiğini söyledi.



Çevreci tuğlanın, "eko-etiket" kapsamında "yeşil ürün" belgesi alacak ürünler arasında bulunduğunu belirten Tekin, "Bu bizim için çok umut verici ve mutlu edici bir süreç. Bu durum bizi motive ediyor ve daha sonraki çalışmalarda daha kalıcı eserler üretmek için yol açıyor." diye konuştu.