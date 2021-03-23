Bayburt'tan Yusufeli'ne yardım eli
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Bayburt'tan Yusufeli'ne yardım eli

23.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:54

Bayburt'tan Yusufeli'ne yardım eli Bayburt'ta bir çiftçi, Yusufeli'ne bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında zarar gören çiftçilere bir nebzede olsa yardım için kamyon dolusu saman gönderdi.

Bayburt'tan Yusufeli'ne yardım eli

BAYBURT - Bayburt'ta bir çiftçi, Yusufeli'ne bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında zarar gören çiftçilere bir nebzede olsa yardım için kamyon dolusu saman gönderdi.

Bayburt'un Arpalı beldesinde yaşayan çiftçi Abdulhamit Kostik, Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan yangında zarar gören çiftçilere destek olmak amacı ile bir kamyon samanı gönderdi.

İmece usulü kamyona yüklenen saman çuvalları Yusufeli'ne gönderildi.

Abdulhamit Kostik, "Yusufeli Dereiçi köyündeki yangından dolayı yangın zedelere geçmiş olsun diliyorum. Üretici kardeşlerimize bir kamyon saman gönderiyorum. Ulaştırma konusunda da bize yardımcı olan Bayburt Valiliğine teşekkür ederim." dedi.

Bayburt'tan Yusufeli'ne yardım eli
Bayburt'tan Yusufeli'ne yardım eli
Bayburt'tan Yusufeli'ne yardım eli
Bayburt'tan Yusufeli'ne yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

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