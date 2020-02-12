Bayburt'tan depremzedelere gıda yardımı

12.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:46

Bayburt'tan depremzedelere bir tır gıda yardımı gönderildi.

Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Bayburt Valiliği koordinasyonunda depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Öğretmenevi önünde düzenlenen törenle Elazığ'a hareket etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, burada yaptığı konuşmada, Bayburt'un ülke çapında yardımseverliği ile bilinen bir kent olduğunu söyledi.

Hazırladıkları 500 yardım kolisini Elazığ'daki depremzedelere gönderdiklerini belirten Epcim, "Muhtarlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Kampanyaya önemli katkılar sundular. Bizler için de il protokolü olarak bir araya gelme vesilesi oldu. Bu karlı havada bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu da kampanyaya destek veren tüm muhtarlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yardım tırı, İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yapılan dua sonrası Elazığ'a uğurlandı.

Kaynak: AA