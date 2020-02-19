Bayburt'tan depremzedeler için yardım

19.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:08

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında Bayburt'ta toplanan yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi.

Kamu personeli ile muhtarların katkılarıyla hazırlanan ve içerisinde gıda kolilerinin yer aldığı yardımların uğurlanması amacıyla düzenlenen törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, deprem bölgesine yapılan son sevkiyatla önceki yardımlara yenisini eklemenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Epcim, Bayburtluların ülkesini ve milletini seven, yardımsever insanlar olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bu memleketin güzel insanları çok ciddi yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Bir örneğini daha burada görmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yardım tırı Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ilimizde görev yapan kamu personelinin katkılarıyla hazırlandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğümüzün koordinesinde toparlanan bu yardımlar dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Bayburt Üniversitesi, rektöründen en alt kademedeki çalışanına kadar çok ciddi düzeyde katkı sağladı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu yardımın hayırlara vesile olmasını, sağ ve salimen Elazığ ve Malatya ulaşmasını temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından yardımları taşıyan araç, İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yapılan duayla yola çıktı.

Törene, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Halit Benek ile Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA