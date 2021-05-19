Bayburt'taki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Bayburt'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bayburt'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs'ta kent merkezinde bulunan bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler yaptıkları aramada, bir hassas terazi ile 11,61 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci