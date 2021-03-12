Bayburt'taki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
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Bayburt'taki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

12.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:08
Bayburt'taki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Bayburt'ta düzenlenen dört farklı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bayburt'ta düzenlenen dört farklı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bayburt üzerinden uyuşturucu madde nakli yapacağı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlatan ekipler, B.K, M.B, İ.A ve A.Ç'yi yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 63 sentetik ecza, 42 gram esrar, bir miktar toz esrar, metamfetamin ile sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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