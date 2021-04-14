Bayburt'taki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
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Bayburt'taki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'taki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Bayburt'ta düzenlenen iki farklı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bayburt'ta düzenlenen iki farklı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlatan ekipler, H.K ile N.E.S'yi yakaladı.

Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, 72 gram metamfetamin ile 2 sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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