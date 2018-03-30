Bayburt'ta Yoldaki Çukura Otomobil ve Minibüs Düştü: 8 Ölü, 3 Yaralı (4)

Bayburt'ta Yoldaki Çukura Otomobil ve Minibüs Düştü: 8 Ölü, 3 Yaralı (4)

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİBayburt'ta, Gümüşhane karayolu Aydıntepe mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda korkulukları aşan İran plakalı otomobil ile minibüsün art arda menfeze uçtuğu kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

Bayburt'ta Yoldaki Çukura Otomobil ve Minibüs Düştü: 8 Ölü, 3 Yaralı (4)

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Bayburt'ta, Gümüşhane karayolu Aydıntepe mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda korkulukları aşan İran plakalı otomobil ile minibüsün art arda menfeze uçtuğu kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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