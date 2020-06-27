Bayburt'ta 'YKS' sessizliği
Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Bayburt'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
27.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:39
Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Bayburt'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
YKS nedeniyle 09.30-15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Bayburt'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaldığı da görülürken polis ekipleri de, cadde ve sokaklarda denetim yaptı. - BAYBURT
Kaynak: İHA