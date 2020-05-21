Bayburt'ta yeni bitki türü keşfedildi; 'Bayburt Sümbülü' adı verildi EGE Üniversitesi (EÜ) ve Bayburt Üniversitesi'nden 2 bilim insanı, Bayburt'ta, kır sümbülü türüne ait yeni bir endemik bitki türü keşfetti.

EGE Üniversitesi (EÜ) ve Bayburt Üniversitesi'nden 2 bilim insanı, Bayburt'ta, kır sümbülü türüne ait yeni bir endemik bitki türü keşfetti. Literatüre kazandırılan bitkiye, 'Bayburt Sümbülü' adı verildi.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı tarafından Bayburt'ta kır sümbülü (Bellevalia) türüne ait yeni endemik bir bitki keşfedildi. Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı, araştırma yaptığı Kop Dağı'nın Bahtlı bölgesinde, farklı olduğunu düşündüğü soğanlı bitkiyle ilgili bilgileri, meslektaşı Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile paylaştı. İki akademisyenin ortak çalışmaları sonucunda bitkinin yeni bir tür olduğu anlaşıldı. Literatüre kazandırılan bitkiye 'Bayburt Sümbülü' ismi verildi.

'YAYILIMI AZ OLDUĞU İÇİN SAHİP ÇIKILMALI'Bayburt Sümbülü'ne Phytotaxa Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre, bilimsel olarak da "Bellevalia bayburtensis Sefalı&Yıldırım" adı verildi.Bitkinin her rakımda yetiştirilemeyeceğini söyleyen Doç Dr. Hasan Yıldırım, "Bitki görsellik açısından çok güzel bir bitki ve tam süs bitkisi olabilecek bir potansiyele sahip ancak Bayburt sümbülünün yayılış gösterdiği alan 'çarşak' olarak bilinen kırık küçük taşlık alanlardır. Her bitkide olduğu gibi bu bitkinin de yerinde güzelliğini bilmemiz gerekiyor. Toplamda yaklaşık 300 tane kadar tespit edilen bu yeni türün yayılış alanı yaklaşık 34 metrekare kadar. Birey sayısının az oluşu ve yayılış alanının oldukça dar oluşu nedeniyle neslinin tehlike altında olduğu görülmektedir. Bu nedenle yöre halkı ve yerel yönetim tarafından bitkiye sahip çıkılması ve alanda meydana gelecek aşırı otlatmalar veya insan etkisinden kaynaklı tahribatların önüne geçilmesi gerekmektedir" dedi.'BAYBURT İSMİNİN VERİLDİĞİ ÜÇÜNCÜ BİTKİ OLDU'

Kop Dağı geçidinde bitki çeşitliliğinin fazla olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı ise, "Bu sümbül türünün çiçek ve yaprak özellikleri bakımından diğer türlerden ayrıldığını fark ettik. Bu durumu konunun uzmanı olan ve Ege Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Hasan Yıldırım hocamız ile paylaşıp yeni bir tür olduğuna kanaat getirdikten sonra makalesini hazırladık. Bu Bayburt'taki Bayburt isminin verildiği üçüncü bitkidir. Bu da Bayburt'un biyolojik özelliklerinin ve bitki çeşitliliğinin ne kadar fazla olduğunu gözler önüne sermektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA