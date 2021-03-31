Tercan'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
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Tercan'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tercan'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Erzincan'ın Tercan ilçesinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkan vekili Osman Yalçın, daire amirleri ve öğrencilerin katılımıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

İçişleri Bakanlığı trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması başlattı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. - ERZİNCAN

Tercan'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Tercan'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Tercan'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Tercan'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Tercan'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Tercan'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Tercan'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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