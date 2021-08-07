Bayburt'ta yaşlılar ve çocuklar bir araya gelerek sinema filmi izledi
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Bayburt'ta yaşlılar ve çocuklar bir araya gelerek sinema filmi izledi

Bayburt'ta yaşlılar ve çocuklar bir araya gelerek sinema filmi izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bayburt'ta bulunan huzurevinde yaşayan yaşlılar ve çocuk evlerinde bulunan çocuklar bir araya gelerek sinema filmi izlediler.

Bayburt'ta bulunan huzurevinde yaşayan yaşlılar ve çocuk evlerinde bulunan çocuklar bir araya gelerek sinema filmi izlediler.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte huzurevinde kalan yaşlılar ile çocuk evlerinde yaşayan çocuklar bir araya geldi. Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü etkinlik salonunda düzenlenen sinema gösterimine çocuklar ve yaşlılar doyasıya eğlendi. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Dünün gençleri ile bugünün çocukları sinema gösterimi etkinliğinde bir araya geldi. Bayburt Çocuk Evinde kalan çocuklarımız ile huzurevinde kalan yaşlılarımız sinema gösterimi etkinliğiyle hoşça vakit geçirdi." denildi.

Düzenlenen sinema gösterimine, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, huzurevi sakinleri ve çocuklar katıldı - BAYBURT

Bayburt'ta yaşlılar ve çocuklar bir araya gelerek sinema filmi izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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