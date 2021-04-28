Bayburt'ta yaşayan yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'ta yaşayan yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulundu

Bayburt'ta yaşayan yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da Bayburt Belediyesi ekipleri tarafından yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulundu.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da Bayburt Belediyesi ekipleri tarafından yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulundu.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla çalışma yapan Bayburt Belediyesi ekipleri, kentte yaşayan yetimlere iftarlık olarak tatlı ikramında bulundu. Şehrin çeşitli mahallelerinde ikamet eden yetimlerin evlerine kadar giden ekipler Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin de yardımıyla özenle paketlenen tatlıları yetimlere ulaştırdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, yüce dinimizin yetimlerin sevindirilmesine, gözetilmesine ve hakkının korunmasına büyük önem verdiğini belirterek, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayında olmanın bilinciyle sosyal belediyecilik çalışmalarımıza özenle devam ediyoruz. Bizim için çok önem arz eden ve Allah'ın bizlere emanetleri olan yetimlerimize iftarlık olarak tatlı ikramında bulunduk. Ufak bir hediyede olsa onları unutmadığımızı göstermek adına güzel bir çalışma oldu. İnşallah sadece Ramazanlarda değil her daim yetimlerimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz. Pandemi tedbirlerine uygun olarak titiz bir çalışma ile ikramlarımızı yetimlerimize ulaştıran ekiplerimize teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Bayburt'ta yaşayan yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulundu
Bayburt'ta yaşayan yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulundu
Bayburt'ta yaşayan yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
'Karımın çamaşırlarını gördün' kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ersin Tatar Derya Yanık Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Meral Kaplan Yılmaz Erdoğan
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayburt'ta yaşayan yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:22:36. #1.16#

title