Bayburt'ta yarım asırlık dükkanda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'ta yarım asırlık dükkanda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor

İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Haberler | Güncel

Bayburt'ta yarım asırlık dükkanda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor Bayburt'un en eski dükkanlarından olan Kodan Marangoz Evinde ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor.

Bayburt'ta yarım asırlık dükkanda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor

BAYBURT - Bayburt'un en eski dükkanlarından olan Kodan Marangoz Evinde ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor.

Bayburtlu Osman Kodan, unutulmaya yüz tutmuş marangozculuk mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Yarım asırdır vatandaşa hizmet vermeye devam eden dükkanda, çiftçilik malzemeleri başta olmak üzere, hediyelik ahşap eşyalar, siniler, sepetler, sandalyeler üretiliyor. İki kuşaktır bu mesleği sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden dükkan işletmecisi Osman Kodan, baba mesleğini elinden geldiğince devam ettireceğini söyledi. Babası Hakkı Kodan'ın yaklaşık 70 yıldır bu mesleği yaptığını, babasından mesleği devralarak 12 yıldır da kendisinin devam ettirdiğinin altını çizen Osman Kodan, "Babadan kalma mesleğimiz, babam 70-80 yıl burada çalışmış, yaşlandığı içinde bu mesleği artık ben devam ettiriyorum" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 12 senedir bu işle uğraştığını belirten Osman Kodan, "Küçükken okuldan çıkar dükkana babama yardım etmeye gelirdim, babam yaşlandıktan sonra işi ben devraldım, benden sonrada bu mesleği devam ettirecek kimse yok, ömrüm yettikçe, gücüm oldukça babadan kalma bu mesleği unutturmayacağım, devam ettireceğim" dedi.

Eskisi gibi ahşap ürünlere talebin az olduğunu vurgulayan Kodan, insanların önceden yer sinilerinde yemek yediğini, sini kültürünün yerini yemek masalarına bıraktığını dile getirerek, bu sebeple sinilere olan talebin azaldığını kaydetti. Kodan, daha çok zirai ve çiftçilik ürünlerinde üretim yaptıklarını belirtti.

Bayburt'ta yarım asırlık dükkanda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor
Bayburt'ta yarım asırlık dükkanda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor
Bayburt'ta yarım asırlık dükkanda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor
Bayburt'ta yarım asırlık dükkanda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor
Bayburt'ta yarım asırlık dükkanda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Tayanç Ayaydın Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayburt'ta yarım asırlık dükkanda ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 10:01:03. #1.14#
title