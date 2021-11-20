Bayburt'ta yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı - Haberler
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Bayburt'ta yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'ta yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı

Bayburt'ta jandarma tarafından yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta jandarma tarafından yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Gençosman köyünde yaralı olduğundan uçamayan kartalı gören jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Şefliğine bildirdi.

Ekiplerin teslim aldığı kartal, kentteki özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

Kartalın, tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacağı bildirildi.

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AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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