Bayburt'ta yaralı ata "Haybulans" ile müdahale edildi
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Bayburt'ta yaralı ata "Haybulans" ile müdahale edildi

Bayburt'ta yaralı ata 'Haybulans' ile müdahale edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'ta trafik kazası sonucu yaralanan ata Tarım ve Orman Müdürlüğünün Haybulansı ile müdahale edildi.

Bayburt'ta trafik kazası sonucu yaralanan ata Tarım ve Orman Müdürlüğünün Haybulansı ile müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt'un Demirözü ilçesi ile Gökçedere Beldesi arasında 4 Kilometre kala transit model aracın çarpması sonucu yaralanan hayvana olay yerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, müdürlük bünyesinde bulunan (Hayvan Ambulansı) Haybulans ile gidilerek tedavi uygulandı. Tedaviye karşılık veren hayvanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BAYBURT

Bayburt'ta yaralı ata 'Haybulans' ile müdahale edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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