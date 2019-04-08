Bayburt'ta Yangın

Bayburt'ta çıkan yangında 2 ev ile bir ahırda hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Nişantaşı köyünde Recep Altındaşoğlu'nun evinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdaki otlar nedeniyle hızla büyüyen yangın, evin bitişiğindeki Recep Altındaşoğlu'nun babaevi ile ahıra da sıçradı.

Yangına, köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye intikal eden Bayburt, Aydıntepe ve Arpalı Belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Öte yandan olay yerine 112 acil ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

Köy sakinleri, yangının duyulmasının ardından her iki evde bulunan bazı eşyaları dışarıya çıkardı, yanan ahırdaki büyükbaş hayvanları da başka ahırlara götürdü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, 112 acil ekipleri de dumandan etkilenen itfaiye erleri ile köy sakinlerine müdahale etti.

Köy muhtarı Abubekir Altındaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 24.00'de Recep Altındaşoğlu'nun evinde yangın çıktığının bildirilmesiyle olay yerine geldiğini söyledi.

Köy halkı olarak yangına, itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla müdahale ettiklerini belirten Altındaşoğlu "İtfaiye ekipleri geldiğinde yangın bitişikteki ev ile ahıra sıçramıştı. Hep birlikte müdahale ettik ama yangın hızla yayıldı. Yangında tek tesellimiz herhangi bir can kaybı yaşanmamış olması." dedi.

Kaynak: AA