Bayburt'ta vatandaşlar deprem sigortası konusunda bilinçlendirildi
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Bayburt'ta vatandaşlar deprem sigortası konusunda bilinçlendirildi

Bayburt'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlar deprem sigortası konusunda bilgilendirildi.

23.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:23
Bayburt'ta vatandaşlar deprem sigortası konusunda bilinçlendirildi

'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlar sigortası konusunda bilgilendirildi.


Afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen Afetlere Hazırlık Yılı devam ediyor. "Afetlere hazır ol" çağrısı ile yapılan proje kapsamında Kasım ayı için belirlenen "Zorunlu Deprem Sigortanı Yaptır ki Güvencen Olsun" teması çerçevesinde zorunlu deprem sigortası teması ile Cumhuriyet Caddesinde Bayburt AFAD ekipleri tarafından stant kuruldu. Kurulan stantta vatandaşlara deprem sigortası konusunda bilgiler verildi. Ayrıca deprem sigortasıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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