Bayburt'ta vatandaşlar deprem sigortası konusunda bilinçlendirildi

23.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:23

Bayburt'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlar deprem sigortası konusunda bilgilendirildi.



Afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen Afetlere Hazırlık Yılı devam ediyor. "Afetlere hazır ol" çağrısı ile yapılan proje kapsamında Kasım ayı için belirlenen "Zorunlu Deprem Sigortanı Yaptır ki Güvencen Olsun" teması çerçevesinde zorunlu deprem sigortası teması ile Cumhuriyet Caddesinde Bayburt AFAD ekipleri tarafından stant kuruldu. Kurulan stantta vatandaşlara deprem sigortası konusunda bilgiler verildi. Ayrıca deprem sigortasıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA