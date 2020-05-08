Bayburt'ta vatandaşa gıda yardımı
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Bayburt'ta vatandaşa gıda yardımı

Bayburt'ta vatandaşa gıda yardımı
08.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:17

Bayburt'ta korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan Vefa sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt'ta korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan Vefa sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu altında sosyal yardım ekipleri bugüne kadar bine yakın vatandaşa erzak yardımı ulaştırdı. İl genelindeki çalışmalara hayırsever vatandaşlar ile Sivil Toplum Kuruluşları da önemli katkılar sağlıyor.

Bayburt Valiliği koordinesinde sürdürülen sosyal yardım çalışmalarına bu doğrultuda bir yenisi daha eklendi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle dar gelirli vatandaşlara yönelik "Bayburt'ta Şimdi Vefa Zamanı" başlığıyla başlatılan kampanya kapsamında 2 bin 500 vatandaşa ulaşılacak. Dağıtımına başlanmak üzere 15 Temmuz Milli İrade Anadolu Lisesi'nde yardım kolilerini inceleyen Vali Cüneyt Epcim, ilgililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Cüneyt Epcim, il genelinde devam eden yardımların birinci ve ikinci fazının tamamlandığını söyledi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle dar gelirli vatandaşlara yönelik 3. faz gıda yardımlarına bugün itibariyle başlandığını bildiren Vali Epcim, "Korona virüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt ilimizde de Vefa Sosyal Destek Grubumuz aracılığıyla tedbirlerden olumsuz etkilenen dar gelirli vatandaşlarımıza çeşitli yardımlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilimizde daha önce 1 ve 2. fazını tamamladığımız gıda paketi yardımlarının bugün itibariyle 3. fazını başlatmış bulunuyoruz. Çalışmaların ilk iki fazında 850 vatandaşımız bu yardımlardan faydalanmıştı. Son fazla birlikte toplamda 3 bin 500'e yakın vatandaşımıza gıda desteği sağlamış olacağız." diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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