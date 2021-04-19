Bayburt'ta vaka sayısı 568,92 oldu
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Bayburt'ta vaka sayısı 568,92 oldu

Bayburt'ta vaka sayısı 568,92 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı.

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Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Bayburt'ta vaka sayısı 100 bin kişide 568,92 oldu.

Ülke genelinde korona virüs (covid-19) vakalarının artış yaşadığı bu günlerde Bayburt'ta da vaka sayıları yüksek seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre risk durumunu açıklarken çok yüksek riskli iller arasında bulunmaya devam eden Bayburt'ta vaka sayılarının 100 bin kişide 568,92 olduğu gözlemlendi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca paylaşımında, "İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" açıklamasında bulundu.

Bayburt'ta oran 10-16 Nisan tarihleri arasında 568,92 olarak kayıtlara geçerken 3-9 Nisan tarihleri arasındaki vaka sayılarını kapsayan tabloda ise her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı, 427,47 olarak açıklanmıştı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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