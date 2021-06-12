Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 5 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 5 zanlı tutuklandı

Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 5 zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bayburt'ta 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde başka illerden Bayburt'a uyuşturucu ve uyarıcı madde nakleden şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca operasyon kapsamında çok miktarda metamfetamin maddesi ve sentetik ecza ele geçirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı
Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Kadın çalışanlarını ve müşterilerini gizli kamera ile soyunurken kayda alan sapık, 6 yıl hapis cezası aldı
Kadın çalışanlarını ve müşterilerini gizli kamera ile soyunurken kayda alan sapık, 6 yıl hapis cezası aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 5 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 12:40:30. #1.14#

title