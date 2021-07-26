Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 5 şüpheli yakalandı
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Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 5 şüpheli yakalandı

Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 5 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bayburt'ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Kentte yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam etmekte. Bu kapsamda 17-23.07.2021 tarihlerinde Erzurum yolu uygulama noktasında durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde; 4 farklı olayda toplam 3,61 gram toz esrar, 2,58 gram metamfetamin, 1,13 gram reçine esrar, 0,46 sentetik kannabinoid ve 25 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirilerek M.T., M.A., M.E.B., Y.Y. ve A.Ö. isimli şahıslar yakalandı.

Adı geçen 5 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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