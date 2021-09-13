Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok: 2 kişi gözaltına alındı

Bayburt'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Bayburt'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir araçta ve araçta bulunan iki şahsın üstlerinde yapılan aramalar neticesinde; metamfetamin ve esrar maddeleri, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.

F.K. ve İ.A. isimli şahıslar isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli tahkikat kapsamında gözaltına alındı.

Öte yandan ekiplerin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, kullanan, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

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