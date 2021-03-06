Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok
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Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok

06.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:58
Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok

Bayburt'ta polisin yaptığı yol uygulamasında bir miktar toz esrar ve metamfetamin maddesiyle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt'ta polisin yaptığı yol uygulamasında bir miktar toz esrar ve metamfetamin maddesiyle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda saat 02.20 sıralarında Erzurum yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bulunan H.B. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan arama sonucu 403,69 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca saat 22.55 sıralarında Ayyıldız Caddesi üzerinde durdurulan ve içerisinde G.G. İ.S. ve Y.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. 4 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, kullanan, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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