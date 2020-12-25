Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

25.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:42
Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.K.'yi takibe alan ekipler Veysel Mahallesi'nde Y.Y'ye bir miktar metamfetamin sattığını tespit etti.

Göz altına alınan şüphelilerden S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.Y, hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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