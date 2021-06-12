Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı
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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde durdurdukları 3 araç ile iş yerinde yaptıkları aramada çok sayıda sentetik ecza hapı ile metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerden 4'ü haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı, 5'i ise Bayburt Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu kişiler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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