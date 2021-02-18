Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

18.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:58
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu madde nakli yapacağı değerlendirilen K.K'nin bulunduğu yolcu otobüsü, Bayburt-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Zanlıdan 21 gram sentetik uyuşturucu, 102 gram afyon sakızı, 3 gram reçine esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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