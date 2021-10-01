Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu B.P, F.Ö. ile A.D'nin bulunduğu araç durduruldu.

Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, ayakkabı içerisine zulalanmış bir miktar skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri
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