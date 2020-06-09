Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
09.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:50
Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.B'nin Bayburt üzerinden uyuşturucu madde nakli yapacağını belirledi.
Şahsın kullandığı aracı kent girişindeki uygulama noktasında durduran polis, araçta iki parça halinde toplamda 45,21 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.
Şüpheli F.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA