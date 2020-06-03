Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu
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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu

Bayburt'un Ozansu köyünde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 101 gram toz esrar ile 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 93 adet fişek ele geçirildi.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu
03.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:48

Bayburt'un Ozansu köyünde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 101 gram toz esrar ile 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 93 adet fişek ele geçirildi.

Bayburt merkez ilçe Ozansu köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Y.T., isimli şahsın evinde ve barakasında yapılan adli aramada 101 gram toz esrar maddesi 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 93 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli Y.T., gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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