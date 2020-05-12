Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu Bayburt'ta, kentin giriş kontrol noktasında uygulama yapan güvenlik güçlerinin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bayburt'ta, kentin giriş kontrol noktasında uygulama yapan güvenlik güçlerinin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 'uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları' kapsamında yürüttüğü çalışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin 6 Mayıs'ta çeşitli illerde kaldırılan giriş ve çıkış kısıtlamasının ardından Bayburt'a uyuşturucu madde nakledebileceği değerlendirilmesi üzerine, şüphe üzerine İ.A yönetimindeki araç durduruldu.

Araçta yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili olarak İ.A gözaltına alındı.

Kaynak: AA