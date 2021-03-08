Bayburt'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

08.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:44
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Bayburt'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu madde nakli yapacağı değerlendirilen H.B'nin bulunduğu yolcu otobüsü, Bayburt-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 403 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca Ayyıldız Caddesi'nde G.G, İ.S. ve Y.A'nın bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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