Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile KOSGEB arasında yapılan işbirliğiyle Bayburt'ta uygulamalı girişimcilik eğitimi verilecek.

KUDAKA'dan yapılan açıklamada, uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin girişimcilik konusunda farkındalık oluşturulması, girişimciliğin desteklenmesi ve yeni işletmelerin kurulması amacıyla planlandığı belirtildi.

Bayburt Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlenecek eğitimlerin ilkinin 18-21 Aralık, ikincisinin ise 25-28 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, eğitim başvurularının e-devlet yada KOSGEB Bayburt İl Müdürlüğü ve KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi'nden yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim talebinin fazla olması durumunda başvuran katılımcıların, KUDAKA tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirleneceği de bildirildi.