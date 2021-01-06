Bayburt'ta "Turizm ve Destinasyon" tanıtım toplantısı
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Bayburt'ta "Turizm ve Destinasyon" tanıtım toplantısı

06.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:56
Bayburt'ta

Bayburt'ta, kentin tanıtımı kapsamında yapılacak çalışmaların ele alındığı "Bayburt Turizm ve Destinasyon" tanıtım çalışması düzenlendi.

Bayburt'ta, kentin tanıtımı kapsamında yapılacak çalışmaların ele alındığı "Bayburt Turizm ve Destinasyon" tanıtım çalışması düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde Bayburt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde yapılan toplantıda, tanıtım kapsamında yapılacak konular görüşüldü.

Toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülkeye gelen nitelikli ziyaretçi sayısını artırmak, Türkiye'nin dünya çapındaki olumlu algısını güçlendirmek ve turizmin on iki aya yayılmasını sağlamak amacıyla yurt dışında ve yurt içinde çeşitli tanıtım, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda yürütülecek çalışmaların kente değer katacağına inandığını belirten Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizin turizm destinasyonlarının sahip olduğu yaşam tarzı ve sunduğu deneyimi seyahat edenlere aktarmak amacıyla, Go Turkey platformunun siz değerli turizm paydaşlarıyla İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması kapsamında daha güncel ve samimi bir içerik akışına sahip olması hedeflenmektedir. Bu çalışmaların ilimize, bölgemize ve ülkemize turizm alanında güç katacağına inanıyorum."

TGA İş, Etkinlik ve Turizm Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu da tanıtım alanında yapılan çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, kaymakamlar, belediye başkanları ile ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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