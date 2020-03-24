Bayburt'ta tüm camilerden dualar yükseldi Bayburt'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar gereği yatsı ezanının okunmasının ardından tüm camilerde dua edildi.

Bayburt'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar gereği yatsı ezanının okunmasının ardından tüm camilerde dua edildi.

Yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle cemaatle namaza izin verilmeyen camilerde dün okunan yatsı namazının ardından dua edildi.

Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya o an şehir merkezlerinde, köylerde bulunan vatandaşlar ve esnaflar ile evlerinde ezanı dinleyen vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.

Ezanın hemen ardından minarelerden 2 kez tekrarlanan dua şu şekilde: "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin" - BAYBURT

Kaynak: İHA