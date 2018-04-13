Bayburt'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tuzcuzade Mahallesi Demirözü Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparak ters yönden giren 25 DY 330 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 29 DH 674 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların kazayı polise haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartılarak Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.