Bayburt'ta trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Bayburt'ta trafik kazası: 1 yaralı

Bayburt'ta trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'ta saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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ERZURUM (İHA) - Bayburt'ta saman yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aleyna K., idaresindeki 38 VK 087 plakalı otomobil seyir halindeyken M.G. yönetimindeki saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, ön kısmı kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri yaralı kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Bayburt'ta trafik kazası: 1 yaralı

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