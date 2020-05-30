Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
30.05.2020 23:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:52
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün öğle saatlerinde Karşıgeçit köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Eyüp Tatar idaresindeki 69 AP 495 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçtu. Kazada araç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. - BAYBURT
Kaynak: İHA