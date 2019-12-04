Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 618 oldu

04.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:01

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 15 bin 618 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 153 bin 556 adet olurken Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 15 bin 618 oldu.



Bayburt'ta Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 618 adet taşıtın yüzde 43' ünü otomobil, yüzde 3,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 18,8'ini kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 7,8'ini motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 20,9'unu ise traktör oluşturdu. Bayburt'ta Ekim ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 618 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 79. sırada yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA