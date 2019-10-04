Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 599 oldu

04.10.2019 12:26

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 15 bin 599 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 113 bin 30 adet olurken Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 15 bin 599 oldu.



Bayburt'ta Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 599 adet taşıtın yüzde 43,1'ini otomobil, yüzde 3,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 18,7'sini kamyonet, yüzde 4,4'ünü kamyon, yüzde 7,8'ini motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 20,9'unu ise traktör oluşturdu. Bayburt Ağustos ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 599 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 79. sırada yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA