Bayburt'ta toplu taşıma araçları ve dolmuş durakları ilaçlanıyor
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Bayburt, Huzur, Güncel

Bayburt'ta toplu taşıma araçları ve dolmuş durakları ilaçlanıyor

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçları ve dolmuş duraklarında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

09.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:35
Bayburt'ta toplu taşıma araçları ve dolmuş durakları ilaçlanıyor

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçları ve dolmuş duraklarında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.


Bayburt Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçları ve dolmuş duraklarında ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını sağlık ve huzur içerisinde kullanabilmesi için ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler otobüs ve durakların dezenfektesini sağlıyor. Özel kıyafet ve maske kullanan ekipler Bayburt'ta faaliyet gösteren tüm dolmuşlar ve belediye otobüsleri ile dolmuş duraklarını titiz bir çalışma yürüterek en ince ayrıntısına kadar ilaçlıyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yürüttüğümüz dezenfektasyon çalışmaları kapsamında şehrimizde faaliyet gösteren dolmuşlar ve dolmuş durakları ile belediye otobüslerimizde ilaçlama faaliyetleri yürütüyoruz. Bu çalışmaların ardından vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarında çok daha sağlıklı bir ortamda seyahat edebilecekler. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın sağlık ve huzuru için" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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